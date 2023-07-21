Летом прошлого года в Минэкономики активно заговорили о проведении приватизации. Первый вице-премьер – министр-министр экономики Юлия Свириденко даже писала колонку на эту тему, расхваливая инициативу. Заголовок в эссе чиновницы содержал слово "массовая" (гордое описание этому понятию дала сама Свириденко), но уже в сентябре приватизация стала "малой". Несколько месяцев после этого была тишина. Только…

Подобных объектов, которые следовало бы приватизировать, в Украине насчитывается на десятки миллиардов долларов

Недавно Фонд государственного имущества выпустил пресс-релиз, в котором подвел промежуточный итог государственной распродажи:

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"С начала года Фонд государственного имущества привлек более 2 миллиардов гривень. Это рекордная сумма по приватизации за аналогичный период последних десяти лет".

Рекордный результат (хотя по сравнению со стоимостью другого государственного имущества Украины, по правде, смешной) был достигнут путем продажи убыточных предприятий и заброшенных объектов административной недвижимости в малых городках и селах. При этом, речь даже не шла о гигантах украинской промышленности, таких как "Нафтогаз", "Энергоатом" или "Укроборонпром".

Что же произошло с заброшенными и никому не нужными (до определенного момента) зданиями, от которых удалось избавиться государству? Их взорвали, разрушили, продали масонам, Соросу и другим проклятым капиталистам? Как ни странно, они получили новую жизнь: помещение первого этажа жилого дома во Львове купил спортивный магазин. А со старого ипподрома в Ривненской области планируют создать реабилитационный центр с иппотерапией для военных.

В перечень приватизированного имущества вошли убыточные предприятия, которые годами высасывали средства на содержание.

И не поверите, что произошло.

"Новые собственники возвращают годами накопленные долги, восстанавливают недвижимость и даже используют такие помещения для релокации", - отмечают в Фонде госимущества.

Магия. А говорили, что разворуют, уничтожат, продадут россиянам. Оказывается, люди, вложившие свои деньги в предприятие, хотят получить от него прибыль, а не потерять свои инвестиции. Итак, имеем положительный результат.

"Фонд государственного имущества Украины привлекает инвесторов, которые вкладывают средства в развитие таких предприятий. Результат - сотни новых рабочих мест и многомиллионные налоговые поступления", - продолжают в Фонде.

Подобных объектов, которые следовало бы приватизировать, в Украине насчитывается на десятки миллиардов долларов. Тем не менее, о продаже объектов "стратегической" промышленности среди власть имущих пока никто не говорит. Жаль. Вон какой удивительный результат из старых сараев получили.

Хотя, кто я такой, я же простой журналист. Куда мне знать истину. В конце концов, все знают, что если Ривненскую АЭС продать частникам, то ее взорвут. Дороги - снесут. Больницы - подожгут, а в частных школах, не дай бог, начнут обучать уму. По водоканалам вообще яд пустят. А в "Укрзализныце", ой беда, создадут удобные спальные места.

Оказывается, частная форма собственности намного эффективнее государственной (при которой промышленность в основном деградирует). При этом, среди украинских предпринимателей есть спрос даже на заброшенные сараи.

Вот только, по мнению чиновников, когда речь идет о приватизации стратегических объектов эта логика не действует, и продажу крупных концернов частникам пока никто не инициирует. Всем понятно почему: делиться никто не хочет. Но, надеюсь, это только "пока".

Артур Крыжный