Вы удивитесь, но среди обычной мелочи может быть немало монеток, которые стоят огромных денег.

В Украине становится все более популярной нумизматика. Ценные монеты активно продаются на аукционах, за некоторые из них "охотники" за редкими экземплярами отдают большие суммы. Однако не все знают, какие монеты сейчас ищут коллекционеры и как правильно определить ценность монет.

В этой статье УНИАН расскажет, какие коллекционные монеты ценятся и почему 1 копейка может стоять десятки тысяч гривень.

Как называются передняя и задняя часть монет

Прежде чем узнать, какие монеты являются ценными, важно знать основные особенности монет. Так, любая монетка имеет:

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Аверс - лицевая часть;

Реверс - часть монеты, на которой изображен герб страны,

Гурт - ребро или боковая часть монеты.

Какие монеты Украины ценятся среди нумизматов

Коллекционеры считают особенно ценными монеты номиналом в 1-2 копейки, которые были отчеканены в 1992 году. Партия монет того года была изготовлена с определенными особенностями. Именно редкий брак делает копейки настолько ценными. Помимо этого, в 1992 году было отчеканено ограниченное количество монет, а потому встретить такие копейки можно довольно редко.

К примеру, не так давно на аукционах появилась 1 копейка 1992 года, которая по каталогу нумизматов получила классификацию 1.35АА. Нумизматы сделали немало ставок, в итоге, за монету отдали более 17 тысяч гривень. Помимо этого, среди других лотов "промелькнули" и 2 копейки такого же года чеканки. Предполагалось, что монета является "хулиганкой", за нее коллекционеры отдали 48 тысяч гривень.

Но не только 1 и 2 копейки являются коллекционными. В Украине также ценятся 10, 25 и 50 копеек, которые были отчеканены в 1992 году. Среди таких монет особенно ценятся "английские чеканки" - монетки с так называемым "вдавленным" трезубцем на "выпуклом щите". Этот брак является последствием ошибки, которую допустили во время создания эскиза монет. Авторы эскиза случайно затемнили общий фон монеты и сделали темным сам трезубец. Потому при чеканке монета получила необычный рисунок.

К примеру, за 10 копеек 1992 года на аукционах готовы отдать около 17 тысяч гривень. Изначально нумизматы "добили" ставки до 10 тысяч, но аукцион продолжился и появились коллекционеры, которые готовы отдать за лот гораздо больше. А 25 копеек такого же года чеканки нумизматы отдают более 7 тысяч грн. Также на аукционах можно встретить и 50 копеек 1992 года. Такие монеты скупали по 10 тысяч гривень.

Не менее ценными являются монеты номиналом в 1 гривню, отчеканенные в 1992 году. За такие экземпляры нумизматы готовы отдать даже 80 тысяч грн.

Также стоит обращать внимание на 2 копейки с датой чеканки от 1993 года, на 1, 5 и 10 копеек, которые были выпущены в 1994 году. Не менее ценными могут оказаться 25 копеек и 1 гривня 1995 года чеканки, а также 1, 2, 5 и 50 копеек, выпущенных в 1996 году.

После 2000 года, когда в Украине начали чеканить новые монеты, появилось немало любопытных экземпляров. Нумизматы советуют обращать внимание на 5, 10, 25 и 50, отчеканенных в 2001 году, а также на 2, 25 и 50 копеек 2003 года. Также стоит внимательно рассматривать монету номиналом в 1 гривню, которая была отчеканена в 2008 году.

Как еще можно распознать ценные и коллекционные монеты

Пересматривая мелочь в кошельке или перебирая копилку, внимательно осматривайте каждую монетку. Вы можете заметить уникальный брак, который сделают простые копейки невероятно прибыльными.

Так, изучайте гурт. Гладкое ребро монеты и отсутствие засечек может говорить о ценности экземпляра. Проверяйте мелочь магнитом. Если монетка магнитится, она может стоять немало денег. Не менее ценными являются "перевертыши" - монеты со сдвинутым рисунком. К примеру, 1 гривня, на которой аверс и реверс нанесены с поворотом на 180 градусов, может принести своему счастливому владельцу 15 тысяч гривень.

Бывают и другие особенности и редкие дефекты. Так, за монету номиналом в 50 копеек, которая получила два аверса и "осталась" без реверса, владелец оценил в 5 тысяч 100 гривень.

Где продать ценные монеты в Украине

Существует немало аукционов и тематических интернет-сообществ, где нумизматы активно обсуждают необычные лоты и продают редкие монеты. Стоит внимательно изучить сайт, проверьте его на добросовестность и будьте предельно осторожны, ведь мошенники есть везде. Не сообщайте никому данные о своей банковской карте (CVV-код и срок ее действия).

Так что смело ищите "клад" в своих кошельках и копилках. Среди мелочи могут затеряться действительно ценные монетки.

Напомним, ранее уже стало известно, что 5 гривень продают за 3 тысячи. Такая цена обусловлена необычным и редким браком. Монета является "перевертышем".

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