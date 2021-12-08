25-копеечные монеты уже вышли из обихода, однако на некоторых из них можно неплохо заработать.

Монету номиналом в 25 копеек можно продать за большие деньги, однако она должна иметь уникальные особенности. На одном из онлайн-аукционов уже появился такой лот, который продавец оценил почти в 300 долларов (около 8 тысяч гривень).

Уникальную монету показали на сайте аукциона violity.

25 копеек, выпущенные в 1992 году, имеют гладкий гурт. За счет этой особенности монета и получила такую высокую цену. Продавец отмечает, что его лот не является подделкой, так как он сам ранее покупал эту монету на одном из аукционов.

Уникальная монета весит 31 грамм, продавец сфотографировал ее со всех сторон. Даже по снимкам можно понять, что эти 25 копеек действительно отличаются от остальных. Плоский гурт (ребро - УНИАН) придает монете совершенно другой вид, однако не каждый сможет заметить эту особенность, если будет держать в руках целую пригоршню мелочи.

Читайте такжеЭти 200 гривень можно продать за рекордные 100 тысяч: в чем особенность купюрыНумизматы активно следят за лотом и делают ставки. Многие из них готовы отдать немалые деньги не только ради того, чтобы пополнить свою коллекцию уникальным экземпляром. Все дело в том, что с годами стоимость редких монет только увеличивается, поэтому подобные покупки многие расценивают в качестве долгосрочного вложения.

Напомним, в карманах и копилках любого украинца могут "заваляться" уникальные монеты разного номинала. Так, недавно стало известно об уникальных 15 копейках, которые на аукционе продают за 9 тысяч гривень. А монету номиналом в 5 копеек можно продать даже за 150 долларов.

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Автор: Полина Кузенко