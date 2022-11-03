Монета даже не была в обороте, она в отличном состоянии.

В Украине продают 5-гривневую монету за 3 тысячи 200 гривень. Такая цена обусловлена необычным и редким браком. Монета является "перевертышем".

Как отмечает продавец, который выставил 5 гривень на продажу на сайте Violity, монета в отличном состоянии. Она не находилась в обороте, а потому совсем не "затерлась" и не повреждена.

"Прибыльность" монеты в том, что она бракованная. Ее отчеканили в 2022 году, аверс и реверс перевернуты, то есть не совпадают. Продавец из Ривненской области не стал открывать торги, а установил фиксированную цену. За лотом уже наблюдают 11 человек. Вероятно, нумизматы ждут, чтобы продавец открыл аукцион.

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Редкие монеты в Украине: какие "копейки" могут принести немало денег

Нумизматы ценят редкие украинские монеты, которые часто находятся в обороте, но люди их попросту не замечают. Необычный брак, "ошибки" при чеканке и другие дефекты делают монеты уникальными, за них многие коллекционеры готовы отдавать немалые деньги. К примеру, редкие 10 копеек в Украине могут стоить 10 тысяч гривень. Такую монету находили всего несколько раз, но она может "затеряться" совершенно в любой копилке.

А вот 2 копейки ранее оценили в 32 тысячи гривень. По мнению владельца, эта монета является "хулиганкой". Также на торги выставляли 1 копейку, которая была отчеканена в 1992 году. Ее особенность - в нескольких "изъянах", за нее нумизматы предлагали более 15 тысяч гривень.

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