Перевести деньги из Украины можно несколькими способами, но с ограничением суммы.

Из-за войны в Украине очень возрос спрос на международные переводы. Многие украинцы отправляют деньги родным и друзьям заграницей. НБУ и Приватбанк назвали законные способы перечислить деньги заграницу во время войны.

Напомним, что перевести деньги с украинских карт на российские и белорусские законно практически невозможно. Из-за развязанной Россией войны многие банковые сервисы ушли из этой страны.

Как перевести деньги заграницу: Р2Р-переводы (с карты на карту)

Непонятное слово P2P означает обычные переводы между картами peer-to-peer. Физические лица из Украины и других стран могут переводить деньги на карты друг друга в пределах месячного лимита:

из гривневой украинской карты на заграничные - не более 100 тысяч гривен в месяц;

из валютной карты заграницей в Украину или в другие страны - не более тысяч 100 гривен в месяц.

Таким образом, в целом человек, имеющий средства одновременно на гривневой и валютной карте, может суммарно перевести до 200 тыс. гривен в месяц.

Как перечислить деньги заграницу из Украины: quasi cash

К операциям "quasi cash" относятся: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.д.

Пример такой операции – это пополнение с помощью платежной карты кошелька криптобиржи.

Такие операции граждане могут совершать только с валютных карт в пределах лимита до 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц.

Совершение операций "quasi cash" с помощью гривневых платежных карточек временно запрещено.

Обратите внимание: лимит для перевода 100 тыс. грн с валютных карт для P2P-переводов и операций "quasi cash" - общий. То есть, если вы уже перевели со своей украинской валютной карты на карту за границей 100 тыс. грн, то совершить в этом месяце операции "quasi cash" вы уже не сможете.

Международные переводы из Украины: сервисы ПриватБанка

Владельцы карт ПриватБанка могут воспользоваться специальными сервисами для перевода денег заграницу. Перечень таких сервисов - по ссылке: это Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney, IntelExpress и другие. Эти компании имеют офисы во многих странах мира, где перевод можно получить наличными.

Каждый из них имеет свои особенности, но принцип перевода похожий. Отправителю нужно выбрать страну перевода, валюту, и сумму. Затем нужно заполнить поля с данными о переводе, выбрать карту и осуществить перевод. Получателю нужно ввести контрольный номер перевода, сумму и выбрать валюту перевода, а затем выбрать карточку, на которую можно получить перевод.

Как видите, способов законно перевести деньги заграницу много. Не рекомендуем вам пользоваться сомнительными переводами в интернете - они могут быть мошенническими.

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