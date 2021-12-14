Эксперты также спрогнозировали, что будет влиять на курс в новом году.

Представители украинских банков спрогнозировали курс доллара на следующий год.

Об этом идет речь в материале "РБК-Украина".

В частности, в "Альфа-Банке" говорят, что текущий год гривня завершает с укреплением по отношению к доллару на 5% и на 14% - по отношению к евро.

"Согласно базовому сценарию нашего макроэкономического прогноза, среднегодовой обменный курс гривня-доллар в 2022 году ожидается на уровне 28,2. Для сравнения, по итогам 2021 года среднеговодой курс составит 27,3 гривень/доллар", - сказал начальник аналитического отдела банка Алексей Блинов.

В "Укрсиббанке" прогнозируют, что в начале 2022-го основными факторами поддержки или девальвации гривны также будут операции НБУ на валютном рынке и настроения нерезидентов.

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"В 2022 году поддержка курса со стороны экспортеров, скорее всего, будет уменьшаться, и на это будет влиять цены на сырье, которые подешевели по сравнению с пиками 2021 года", - пояснил начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

Он спрогнозировал, что в следующем году девальвационные настроения будут преобладать. По его словам, укрепление гривни повлияет на замедление роста ВВП и доходы госбюджета.

Ведущий эксперт Департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антон Куринной поясняет, что в 2022 году важным фактором для курса гривни будут новости о ситуации на границе с РФ и возможной эскалации. Также на рост доллара как в мире, так и в Украине, могут повлиять возможные изменения инструментов со стороны ФРС США для борьбы с высокими инфляционными реалиями.

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"Ожидаем коридор - 26-28 гривень/доллар в 2022 году. Важным остается вопрос закупки газа в ПГХ - как справится наше правительство при таких высоких ценах и возможном прекращении транзита газа через Украину и получения выручки с данного инструмента", - отметил эксперт "ОТП Банка".

В свою очередь в "Идея Банке" прогнозируют до конца курс в 26,50-27,50 гривень/доллар. Такие же цифры будут наблюдаться и в начале 2022-го, предполагают в этом банке.

Ранее сообщалось, какой курс доллара в Украине может быть на новогодние праздники.

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Автор: Юрий Годован