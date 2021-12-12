Эксперты прогнозируют, что НБУ будет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление.

В последних числах декабря курс доллара в Украине может измениться до 27,5 грн/$.

Такой прогноз озвучил аналитик Roboforex Андрей Гойлов, сообщает "Обозреватель".

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"Полагаю, что на предстоящей неделе доллар относительно гривни укрепится к уровню 27,25", – отметил Гойлов. Евро по его мнению вырастет до отметки 30,95.

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак заявил, что после стремительного роста котировок обычно происходит коррекция, поэтому ожидается кратковременное укрепления гривни до 27 грн/$.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что доллар в ближайшее время может находиться на уровне 27,5 грн/$.

"НБУ будет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление, поэтому вряд ли рынок провалится существенно или надолго ниже этого уровня", – прогнозирует эксперт.

Курс на 13 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 13 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,02 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Елена Коваленко