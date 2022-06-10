Речь идет о грантах для малого и среднего бизнеса, развитии нашего сектора безопасности и промышленном восстановлении и привлечении инвестиций в государство.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех направлениях работы для поддержки и развития экономики страны.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Провел сегодня очень важное совещание с чиновниками. Экономика, бизнес, рабочие места. Обсудили действия на трех уровнях – то, что нужно сделать прямо сейчас, то, что можем сделать в ближайшее время, как бы сложно не было, и то, что обязательно сделаем после войны", - рассказал он.

В частности, первый уровень - это программа специальных грантов для поддержки малого и среднего бизнеса, благодаря которой уже сейчас можно обеспечивать новые рабочие места и новую налоговую базу.

"Второе - это развитие нашего сектора безопасности во всех его аспектах. И сейчас, и в будущем. Это также вопрос о рабочих местах, вопрос о профессионализме, о технологичности. Сектор безопасности в Украине должен стать совсем другим, чем это было все эти 30 лет. От государственной границы и к каждой улице, к каждой школе, к каждому объекту инфраструктуры – безопасность должна быть на сто процентов", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, третий аспект - это промышленное восстановление и привлечение инвестиций в государство.

"Локализация, индустриальные парки, поддержка государственного заказа, привлечение современных технологий в Украину. Готовятся соответствующие государственные программы", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета Украина достигает 5 млрд долларов.

По словам Сергея Марченко, расходы государственного бюджета в мае составили 250 млрд грн, а доходы от налоговой и таможни - всего 83 млрд грн (33% от расходов).

Ранее Зеленский призвал иностранных бизнесменов и инвесторов сотрудничать с Украиной.

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