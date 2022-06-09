ЕС отреагировал на гуманитарные нужды Украины.

Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 205 млн евро гуманитарной помощи для Украины.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

"В связи с резким ростом гуманитарных потребностей сегодня еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич посещает Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель его визита - встретиться с гуманитарными организациями и украинскими чиновниками для того, чтобы помочь в координации ответа ЕС на эти потребности непосредственно на месте.

"По этой причине сегодня Евросоюз предоставляет Украине гуманитарную помощь в размере еще 205 млн евро. Таким образом, общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки, которую ЕС предоставил Украине в ответ на незаконное вторжение России, превысили 700 млн евро. 13 млн евро из этой суммы направлены на проекты в соседней Молдове", - отметили в представительстве.

Ленарчич сказал, что более 100 дней "мы наблюдаем за ненужными страданиями и бессчетными нарушениями международного гуманитарного права".

"Во времена кризиса наш долг - помогать наиболее уязвленным слоям населения. Мы быстро отреагировали, значительно расширив наше присутствие в Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры предоставляют еду, воду, медицинскую помощь, защиту и денежную поддержку. Также мы тесно сотрудничаем с украинскими властями, чтобы гарантировать, что помощь, которую оказывают страны-члены ЕС, отвечает потребностям, которые постоянно меняются. Мы предоставили украинцам миллионы жизненно важных товаров через механизм гражданской защиты ЕС. Наше обязательство неизменное: поддерживать Украину столько, сколько надо", - сказал он.

Кроме того, отмечается, что в дополнение к финансовой гуманитарной поддержке ЕС также привлек все возможные ресурсы для того, чтобы сделать возможным предоставление помощи Украине.

Речь идет, в частности, о том, что с помощью наибольшего привлечения механизма гражданской защиты ЕС все 27 стран-членов, а также Турция, Норвегия и Северная Македония предоставили 38 тыс. тонн помощи. В помощь, общая финансовая стоимость которой составила 373 млн евро, входили: аптечки, продукты питания, защитная одежда, а также стратегическое оборудование, в частности пожарные автомобили, мобильные больницы и энергоносители.

Учитывая масштабы такой операции, Евросоюз создал логистические хабы в соседних странах - Польше, Румынии и Словакии - для ускорения доставки. Также в Украине были созданы финансируемые Евросоюзом два гуманитарные склады и развернута логистическая деятельность.

"Более 500 пациентов из Украины, которые нуждаются в постоянном лечении или неотложной медицинской помощи, были переведены в европейские больницы через механизм гражданской защиты ЕС из Украины, Молдовы и соседних стран. Пациенты были доставлены в следующие страны: Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Францию, Ирландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Румынию и Швецию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС отреагировал на гуманитарные нужды в Украине 28 февраля: в этот день он выделил 90 млн евро финансовой помощи. 10 марта было предоставлено 3 млн евро для Молдовы, 19 апреля Евросоюз выделил еще 50 млн евро Украине, а сегодня - дополнительные 205 млн евро, средства, о которых просила Европейская комиссия и которые сейчас находятся на стадии одобрения бюджетным органом ЕС.

"Таким образом, общая сумма гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну составила 348 млн евро. Это финансирование является частью общих обязательств, которые взяла на себя Еврокомиссия", - добавили в представительстве.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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