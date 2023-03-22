Гарантийные взносы для участия в аукционах по продаже спецразрешений на пользование недрами будут увеличены в два раза.

Кабмин увеличил гарантийные взносы для аукционов на пользование недрами.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, гарантийные взносы для участия в аукционах по продаже спецразрешений на пользование недрами будут увеличены в два раза.

"Правительство внесет изменения в порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. Примем решение о повышении вдвое размера гарантированных взносов для участия в открытых торгах. Это повысит эффективность аукционов и заинтересованность реальных инвесторов принимать в них участие", - заявил премьер.

Видео дня

"Новые правила проведения аукциона вводят динамическое увеличение залогового взноса, что гарантированно позволит убрать монополии, а добросовестному покупателю стать владельцем лицензии на конкурентных условиях", - отметил замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко.

Аукционы во время войны

3 января 2023 года Кабинет министров до конца действия военного положения отменил аукционы в системе Prozorro.

Решение было обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за проблем с энергоснабжением. Сообщалось, что аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента полной победы Украины.

Все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения.

Вас также могут заинтересовать новости: