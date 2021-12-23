Правительство "отвязало" правовой статус политзаключенных от списков СБУ.

Кабинет министров упростил порядок выплаты денежной помощи политзаключенным.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram-канале.

"Наше законодательство предусматривает, что после освобождения из российских застенков наши политзаключенные имеют право на денежную помощь от украинского государства. Есть специальная межведомственная комиссия, что признает лицо таким, которое было лишено свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Это дает человеку право на получение денежной помощи. Проблема заключалась в том, что межведомственная комиссия могла предоставлять лицу соответствующий статус только на основании специальных списков, формируемых СБУ", - пояснила Верещук.

Читайте также"Пустые стулья": в центре Киева прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ и Крыму (фоторепортаж)По ее словам, сегодня Кабмин внес изменения в порядок социальной и правовой защиты лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.

"Этими изменениями мы "отвязали" правовой статус наших политзаключенных от списков СБУ. Сегодняшнее постановление правительства упрощает процедуры и делает их более справедливыми", - добавила вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Ирина Верещук рассказала, как в ведомстве решат проблему экс-пленника Кремля Александра Шумкова и еще десятка бывших политзаключенных, которые не могут получить 100 тыс. грн помощи от государства из-за того, что их фамилии отсутствуют в списках Службы безопасности Украины.

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