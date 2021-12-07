В министерстве инициировали изменения в постановление Кабмина, которые позволят десяткам экс-политзаключенных подать заявления на получение такой помощи.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, как в ведомстве решат проблему экс-узника Кремл Александра Шумкова и еще десятка бывших политзаключенных, которые не могут получить 100 тыс. грн помощи от государства потому, что их фамилии отсутствуют в списках Службы безопасности Украины.

Об этом Верещук рассказала в комментарии УНИАН.

Ранее правозащитники сообщили, что экс-политзаключенному Шумкову пришлось судиться с Минреинтеграции за выплату 100 тыс. грн помощи, поскольку министерство отказало ему в этом из-за того, что Шумков не включен в список освобожденных лиц, который формирует СБУ.

Вместе с этим министерство подтвердило, что Шумков состоит на учете лиц, лишенных личной свободы органами власти Российской Федерации на территории РФ в связи с его политической деятельностью.

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"Такие действия министерства лишили Александра возможности претендовать на законную материальную помощь в 100 тыс. грн, которая необходима для оплаты лечения, аренды жилья и бытовых нужд до момента, пока экс-политзаключенный не восстановится и сможет трудоустроиться, - отметили юристы "Объединения родственников политзаключенных Кремля".

Недавно Херсонский окружной админсуд удовлетворил исковые требования Шумкова и признал противоправным бездействие Минреинтеграции, обязав ведомство передать заявление экс-политзаключенного в специальную комиссию, назначающую соцпомощь, однако министерство подало апелляцию на это решение суда.

В то же время глава объединения Игорь Котельнец сообщил УНИАН, что все годы, пока Шумков находился в заключении, он получал эти средства ежегодно.

"Пока Шумков сидел, комиссия признавала его политзаключенным и предоставляла ему средства, каждый год по 100 тыс. грн он получал. Как только он вышел, начала действовать по отношению к нему именно эта норма (о списках СБУ - УНИАН)...", - рассказал он.

Котельнец подчеркнул, что правозащитники считают эту норму дискриминационной.

В свою очередь Верещук рассказала корреспонденту УНИАН, что в настоящее время комиссия опирается на действующее постановление Кабмина, которое устанавливает порядок осуществления выплат 100 тыс. грн лицам, которых правозащитники и СМИ называют политическими заключенными.

По ее словам, в 6-м пункте этого постановления говорится, что решение о признании лица лишенным свободы вследствие вооруженной агрессии России принимается специальной межведомственной комиссией только на основании списков, которые подала Служба безопасности Украины.

"Эти списки формирует СБУ, исходя из своих данных, то есть что-то у них есть, а чего-то нет. Но так говорится в этом постановлении, и оно сегодня действует. Нет ни одного человека, который без списков СБУ был бы признан этой комиссией лицом, которое было лишено свободы в результате вооруженной агрессии РФ", - пояснила она.

Министр рассказала, что эту проблему узнала от заместителей сразу, как заняла соответствующую должность.

"Я сразу спросила, почему эти списки может формировать только СБУ. Не может же так быть, что СБУ – это единственные, кто владеет ситуацией и занимается освобождениями…" – добавила она.

Верещук подчеркнула, что в начале вооруженной агрессии это действительно была только СБУ, однако сейчас есть правозащитники, которые также активно собирают и верифицируют эти данные.

"Поэтому мы предложили постановление, и сейчас оно прошло все согласования и ожидает правовой экспертизы в Минюсте", - отметила она.

По словам главы Минреинтеграции, вчера проект этого постановления был направлен в Минюст, который в течение 10 суток со вчерашнего дня должен предоставить правовую экспертизу.

"И после этого мы ее направляем на заседание Кабмина… После принятия как можно скорее его публикуем. И мы сегодня договорились с коллегами, что все люди, и Шумков в том числе, которые с 2014 года были незаконно заключенными... смогут получить 100 тысяч", - подчеркнула министр.

Она уточнила, что на такие выплаты в следующем году будет направлено 66 млн грн с возможностью впоследствии увеличить сумму, если людей будет больше.

Верещук добавила, что новым постановлением предлагается внести изменения в вышеупомянутый 6-й пункт действующего постановления, исключив из этого пункта слова "включенного в сформированный СБУ перечень уволенных лиц".

Глава министерства сказала, что ей известно о редких случаях, когда люди, которые по всем критериям действительно имеют право на получение компенсации, ее не получают именно из-за вышеупомянутых списков СБУ.

"Это была дискриминационная и несправедливая норма", - подытожила она.

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Заместитель министра Игорь Яременко отметил, что как только будет принято новое постановление, Шумков сможет в обычном режиме обратиться в министерство, министерство вынесет его заявление на заседание комиссии, а комиссия примет решение.

Справка УНИАН. В августе 2017 года военнослужащего Чернобаевской воинской части №4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом.

Впоследствии суд арестовал его.

Согласно фабуле сфабрикованного оккупантами дела, Шумков долгое время якобы был охранником в то время лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумков был приговорен к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации"), в связи с якобы членством в запрещенном в России "Правом секторе".

Шумкова держали в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

24 декабря 2020 г. после окончания срока незаконного заключения он вернулся в Украину.

Автор: Антонина Доломанжи