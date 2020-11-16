По словам премьера, от этих ограничений пострадают три отрасли экономики.

Кабинет министров сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь от введения в Украине "карантина выходного дня".

Как передает пресс-служба правительства, об этом во время онлайн-совещания с городскими головами заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"На сегодня у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше", - цитирует премьера его пресс-служба.

Шмыгаль отметил, что правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19. По его словам, введенные меры "карантина выходного дня" касаются в основном трех отраслей.

Глава Кабмина добавил, что "карантин выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз являются доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", - цитирует премьера его пресс-служба.

«В частности мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты работника. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», - сказал премьер.

Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня. В последующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Хронология событий

11 ноября 2020 года Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

В тот же день, 11 ноября 2020 года, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

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Авторы: Константин Гончаров, Дмитрий Шварц