Курс гривни к евро установлен на уровне 31,29 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 23 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,29 грн/евро, таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеКурс доллара в обменниках продолжает удивлять

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,62/26,64 грн/долл., к евро - на уровне 31,21/31,23 грн/евро.

Курс на 22 сентября:

Национальный банк Украины на среду, 22 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,71 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Прогноз Кабмина:

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривни по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривны к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Екатерина Жирий