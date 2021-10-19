На прошлой неделе НБУ продолжил активно покупать валюту на рынке и удержал курс гривни немножко слабее 26,3 грн/долл.

На этой неделе курс гривни по отношению к доллару останется крепким в коридоре 26,2-26,5 грн/долл. под влиянием предложения валюты на валютном рынке.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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"На этой неделе валютный рынок будет оставаться под влиянием предложения, поскольку, кроме уже привычной продажи валюты экспортерами, добавится продажа валюты для уплаты ежемесячных налогов, а вот активное возмещение НДС будет происходить уже на следующей неделе. Поэтому НБУ продолжит скупать валюту в резервы, удерживая гривню от дальнейшего активного укрепления, так что курс гривни останется крепким с колебаниями в коридоре 26,2-26,5 грн/долл.",- говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что на прошлой неделе НБУ продолжил активно покупать валюту на рынке и удержал курс гривни немного слабее 26,3 грн/долл. Очевидно, именно в коридоре 26,2-26,5 грн/долл. гривня будет колебаться и на этой неделе.

Короткая рабочая неделя повлияла на валютный рынок и сконцентрировала продажу валюты во вторник, чтобы иметь возможность осуществить нужные платежи в среду перед четырьмя выходными днями. Именно в этот день НБУ и выкупил более 100 млн долл. и остальное из почти 120 млн долл. интервенций в среду.

"Поэтому можно констатировать, что предложение валюты остается высоким. И это снова происходило на фоне выхода нерезидентов из ОВГЗ на относительно стабильном уровне, примерно по 10 млн долл. в день. То есть особого влияния нерезиденты на валютный рынок пока не оказывают и только абсорбируют небольшую часть предложения от экспортеров", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, в таких условиях именно интервенции НБУ позволяют удерживать курс гривни на уровне более чем 26,3 грн/долл. и не допускать дальнейшего укрепления.

Курс на 19 октября:

Национальный банк Украины на вторник, 19 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Автор: Екатерина Жирий