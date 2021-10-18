Курс гривни к евро установлен на уровне 30,56 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 19 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,56 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,32/26,34 грн/долл., к евро - на уровне 30,53/30,55 грн/евро.

Курс на 18 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 18 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на октябрь:

Банкиры считают, что в октябре гривна ослабнет и курс доллара снова пойдет вверх.

Новое укрепление гривны эксперты назвали "аномальным", учитывая увеличение стоимости энергетического импорта в стране и рост доходности американских облигаций, что обычно плохо сказывается на национальной валюте.

Автор: Екатерина Жирий