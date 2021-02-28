Ранее ожидалось, что это будут два транша.

Украина в 2021 году получит только один транш от Международного валютного фонда в рамках действующей программы сотрудничества.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Fitch предполагает на 2021 год одну выплату МВФ в размере 0,7 млрд долларов, 1,5 млрд долларов другого официального финансирования, более высокий выпуск еврооблигаций, чем запланированные 1,4 млрд долларов, и сокращение бюджетных резервов на 0,2% ВВП», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что завершение первого пересмотра программы связано со значительным риском.

«В частности, сложным будет утверждение парламентом законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе. Предыдущие действия МВФ в этих сферах были частично ответом на решение Конституционного суда в 4 квартале 2020 года, которые ограничили полномочия Национального антикоррупционного ведомства и сняли уголовную ответственность за фальшивые декларации об имуществе. Мы видим несколько меньший риск реализации для второго существенного нового требования соглашения stand-by об отмене декабрьского временного ограничения цен на газ», - говорится в прогнозе.

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В агентстве добавили, что больший политический стимул для выполнения условий фонда появится во второй половине года, что связано с необходимостью выплаты 2,2 млрд долларов в сентябре, а также резким увеличением потребности в бюджетном финансировании ближе к концу года.

«Средства правительства в размере 3 млрд долларов (1,8 млрд долларов в иностранной валюте), более легкий график погашения в течение следующих шести месяцев и доступная внутренняя ликвидность обеспечивают некоторое пространство для финансирования», - сказано в сообщении.

Миссия МВФ в Украине

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 года возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Дмитрий Шварц