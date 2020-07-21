Рада одобрила президентский законопроект об «инвестиционных нянях»

Согласно законопроекту, государство может компенсировать до 30% вложенных инвестиций в проект как иностранных, так и украинских компаний

Верховная Рада Украины одобрила внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №3760 в первом чтении проголосовали 244 народных депутата при необходимых 226.

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Какова цель

Как сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, докладывая по законопроекту, его цель – стимулировать создание рабочих мест и приток инвестиций в экономику Украины.

"Законопроект предусматривает возможность предоставления пакета стимулов как украинским, так и иностранным инвесторам со значительными инвестициями в перерабатывающие отрасли, проекты которых стимулируют рост добавленной стоимости украинской экономики и создают свыше 150 рабочих мест", - отметила она.

По словам Ковалив, среди предлагаемых законопроектом стимулов от государства – софинансирование инфраструктуры проектов (строительство дорог и реконструкция дорог за счет госбюджета, присоединение к электросетям), налоговые льготы, предоставление права пользования земельным участком в аренду по специальными условиями оплаты и т.д.

Размер инвестиций

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект. Размер инвестиций в проект должен составлять эквивалент не менее 30 млн евро.

Место реализации проекта

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, инвестпроект должен реализовываться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера).

В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли. Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Поддержка инвесторов: хронология событий

В январе 2020 года во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов.

«Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny («инвестиционная няня» – УНИАН). Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате «24 на 7», этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины пообещал на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые вложат в покупку отечественных госпредприятий от 10 миллионов долларов.

20 мая 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года своей работы проанонсировал, что в ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован законопроект о так называемых "инвестиционных нянях".

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