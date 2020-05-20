Зеленский рассказал, на каком этапе создание "инвестиционных нянь"

По словам президента, из-за борьбы с коронавирусом был заторможен процесс подготовки законопроектов, направленных на привлечение инвестиций.

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней пресс-конференции по итогам первого года своей работы проанонсировал, что в ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован законопроект о так называемых инвестиционных нянях.

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По словам главы государства, из-за борьбы с коронавирусом был заторможен процесс подготовки законопроектов, направленных на привлечение инвестиций.

«Законопроект об инвестиционной няне готов. В ближайшие дни он будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины… Сейчас все инвестиционные законы, которые направлены на улучшение инвестиционного климата в Украине, будут зарегистрированы в Верховной Раде, и, уверен, будут проголосованы. Они уже готовы, вычитаны, и я уже на них дал добро», - сказал он.

По словам президента, в законопроекте будет снижена планка для потенциальных инвесторов, для которых ранее предполагались преференции, если они будут вкладывать в украинскую экономику от 100 млн долларов. Также Зеленский добавил, что этот законопроект будет рассчитан и на отечественных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, 22 января во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов.

«Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny («инвестиционная няня» – УНИАН). Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате «24 на 7», этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины пообещал на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые вложат в покупку отечественных госпредприятий от 10 миллионов долларов.