Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о проектах строительства и предоставления в концессию дорог и мостов, концессии и приватизации портов и др.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил французских бизнесменов присоединиться к участию в программе "Большая стройка" и большой приватизации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в ходе рабочего визита во Францию Кулеба провел встречу бизнес-совета с представителями крупного и среднего французского бизнеса.

В ней приняли участие топ-менеджеры ряда компаний, которые уже работают или заинтересованы в реализации бизнес-проектов в Украине: Airbus, Air Liquide, Alstom, Crédit Agricole, Egis, RTE International, TOTAL Eren, Tryba Energy и др.

Министр пригласил французский бизнес принять участие в двух наиболее привлекательных направлениях вложения инвестиций в программе президента "Большая стройка" и большой приватизации.

"В последующие годы в Украине открываются огромные возможности, в частности в сферах строительства, инфраструктуры и энергетики. Президент Украины и правительство настроены на масштабное обновление украинской инфраструктуры, чтобы создать качественно новые возможности для развития нашей страны и международной торговли", - отметил министр.

Кулеба уточнил, что речь идет, прежде всего, о строительстве и предоставлении в концессию дорог и мостов, концессии и приватизации портов, модернизации пограничной инфраструктуры, проектах по электрификации общественного транспорта, развитию систем водоснабжения, переработке мусора и др.

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"Это сотрудничество не только выгодно, но имеет важное политическое значение для укрепления связей между Украиной и Францией", - подчеркнул Кулеба.

Собеседники уделили особое внимание энергетике.

Кулеба обратил внимание на потенциал производства в Украине «зеленого» водорода и синхронизацию государства с курсом Европейского зеленого соглашения, которое открывает новые возможности в сфере возобновляемой энергетики.

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Автор: Виталий Саенко