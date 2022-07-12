Совет Евросоюза утвердил последние три правовых акта, которые необходимы для присоединения Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Отмечается, что Хорватия соответствует всем экономическим критериям.
"Я хотел бы поздравить своего коллегу Здравко Марича и всю Хорватию с тем, что она стала 20-й страной, присоединившейся к зоне евро. Переход на евро - это не гонка, а ответственное политическое решение", - заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.
Один из принятых актов устанавливает обменный курс между евро и хорватской куной на уровне 7,53450 кун за 1 евро. Это соответствует текущему курсу.
Напомним, в мае хорватский парламент принял законопроект о присоединении к единой европейской валюте.
Согласно закону, Хорватия начнет пересчитывать цены на товары в обеих валютах уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют продлится весь следующий год. Сейчас в стране в обращении ходит хорватская куна.
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