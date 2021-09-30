Ее вклад составил 10 млрд долларов или 7,8% всех капитальных инвестиций промышленности.

Группа "Метинвест" за годы своего существования стала одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины, вложив в нее 10 млрд долларов или 7,8% всех капитальных инвестиций промышленности.

Об этом говорится в материале GMK Center.

"За последний 5-летний цикл средняя сумма CAPEX Группы составила $700 млн в год, или каждый десятый доллар инвестиций промышленности. Рекордного уровня капитальные инвестиции "Метинвеста" на тонну стали составили в 2018-2019 годах – около $70 на тонну стали, при среднем в мире на уровне $50", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что предприятия "Метинвеста" за 15 лет экспортировали продукции на сумму более 100 млрд долларов.

"То есть, группа "Метинвест" обеспечивает каждый седьмой доллар валютных поступлений от экспорта товаров, а в 2020 году – каждый шестой. Рекордного уровня доля в общем экспорте из Украины достигла в 2018 году – 18%. Основными экспортными рынками для предприятий Группы являются страны ЕС (38.8% от суммы экспорта) и страны Ближнего Востока и Северной Африки (23.6%)", – говорится в сообщении.

Автор: Григорий Бондарь