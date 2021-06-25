Курс гривни к евро укрепился до 32,74 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 29 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,74 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ на 29 июня:

100 USD США – 2739,64 (25 июня – 2745,89)

100 EUR – 3274,01 (25 июня – 3279,28)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,33/27,35 грн/долл., к евро – на уровне 32,68/32,71 грн/евро.

Курс в пятницу

Национальный банк Украины на пятницу, 25 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий