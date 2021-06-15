Курс гривни к евро укрепился до 32,62 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 16 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,62 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 16 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2692,58 (15 июня - 2699,57);

100 EUR - 3261,66 (15 июня - 3370,53).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,92/26,94 грн/долл., к евро – на уровне 32,59/32,62 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 15 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий