Гривня по официальному курсу ослабла до 28,99 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 23 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,99 грн/долл., то есть гривня ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,90 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 61 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 29,02/29,04 грн/долл., к евро - на уровне 32,94/32,97 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,48 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Ранее аналитики ICU констатировали, что на курс гривни, кроме эскалации со стороны РФ, сейчас влияет уплата квартальных налогов и активность импортеров.

В ICU отмечают, что на прошлой неделе курс гривни ослабел на 1,2%, до 28,41 грн/долл., а с начала года ослабление национальной валюты составляет 4,1%. При этом Нацбанк за неделю продал из резервов 503 млн долл., но в кратковременные периоды, когда рынок был спокойнее, НБУ даже приобрел обратно в резервы 50 млн долл.