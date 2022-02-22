Пока доллар установил максимум дня и дальнейшее движение будет зависеть исключительно от поступающих новостей.

Курс гривни на открытии рынка во вторник, 22 февраля, снизился до 29,13 гривень за доллар из-за пессимистичных новостей о военной эскалации.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"Рынок находится под прессингом продавцов. НБУ активно заливает рынок долларом, чтобы сбить ажиотаж. И это ему удается, поскольку гривня немного отошла от максимальных значений. Настроения на рынке в большей части пессимистические. Риски эскалации остаются, и это отражается в стремительных покупках на открытии", - сообщает эксперт.

По его словам, новости меняются ежечасно, и это влияет на рынок и настроения его участников. Нерезиденты активно выходит из гривни, к распродажам подключились и локальные инвесторы, оценивая сформированные риски и угнетающий новостной фон, добавил эксперт.

"Цены на нефть и газ растут. В частности, стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии рынка повысилась на 10%, превысив отметку 900 долл., нефть – 98 долл. Такие цены будут оказывать угнетающее влияние на гривню. Вероятно, пока доллар установил максимум дня и дальнейшее движение будет зависеть исключительно от поступающих новостей", - отмечает Шевчишин.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 22 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,48 грн / долл., то есть гривна ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 22 февраля, ослаб на 17 копеек - до 28,80 грн/долл.

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