Продать доллар можно в среднем по курсу 37,30 грн, евро – 39,90 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 13 ноября, ослаб на 10 копеек – до 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,30 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривниы сегодня ослаб на 5 копеек - до 40,50 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 39,90 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,73 грн/долл. (продать доллар можно за 37,64 грн), евро – 40,34 грн/евро (курс продажи – 40,20 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на понедельник, 13 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,08 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки. Официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 38,54 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки.

Эксперт рассказал, что будет с валютой. По словам аналитика Алексея Козырева, на межбанке ситуация на это время стабильная и сильно меняться не будет.

"Я не вижу каких-то проблем ни со всплесками объемов, ни с каким-то глобальным увеличением спроса. Он есть, но не критический", - отметил эксперт.

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