На межбанке ситуация стабильная и сильно меняться не будет, уверен эксперт.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 12 ноября, в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,70 до 37,90 грн/долл., как спрогнозировал аналитик Алексей Козырев,

В обменниках финкомпаний курс будет в пределах от 37,10 до 37,90 грн/долл., отметил эксперт. Что касается котировок евро в банках при покупке/продаже, то они будут в пределах коридора от 39,40 до 40,70 грн/евро, а в обменниках финкомпаний курс евровалюты будет в пределах коридора покупок и продаж от 39,60 до 40,60 грн/евро.

По его словам, на межбанке ситуация стабильная и сильно меняться не будет.

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Курс доллара на 13 ноября

Напомним, Национальный банк Украины на 13 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,08 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 4 копейки.

Курс доллара до выходных

Как писал УНИАН, вбанках Украины наличный курс гривни к доллару 10 ноября остался на уровне предыдущего показателя - 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,25 грн за доллар.

Курс доллара в "ПриватБанке" 10 ноября подорожал на 10 копеек - до 37,50 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении не изменился и составил 40,40 грн за евро.

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