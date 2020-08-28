Долги перед работниками экономически активных предприятий выросли на 12,2% - до 2,18 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в июле 2020 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем и на 1 августа составила 3,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа текущего года составила 2,18 млрд грн, что на 12,2% больше показателя на 1 июля.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как менялась минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2020 год, в этом году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составляет: с 1 января 2020 года - 2 027 грн, с 1 июля - 2 118 грн, с 1 декабря - 2 189 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2020 года выросла по сравнению с июнем 2019 года на 7,4% - до 11 579 грн.

С 1 сентября 2020 года Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн с дальнейшим увеличением до 6000 грн с 1 января 2021 года и до 6500 грн с 1 июля 2021 года.

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Автор: Елена Коваленко