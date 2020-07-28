Средняя зарплата в Украине начала расти - Госстат

Показатель реальной заработной платы по сравнению с июнем 2019 года вырос на 4,8%...

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2020 года выросла по сравнению с июнем 2019 года на 7,4% - до 11 579 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Украине в июне ускорилась инфляция

Реальная зарплата

При этом, по сравнению с маем, размер средней номинальной заработной платы в июне 2020 года вырос на 9,8%.

Реальная заработная плата в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 9,5%, а по сравнению с июнем 2019 года - на 4,8%.

Номинальная зарплата

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне текущего года была в 2,5 раза выше минимальной заработной платы, которая была установлена на уровне 4 723 грн.

Средняя зарплата в Киеве

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам июня 2020 года составил 16 393 грн.

Хронология событий

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2020 год, в этом году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составляет: с 1 января 2020 года - 2 027 грн, с 1 июля - 2 118 грн, с 1 декабря - 2 189 грн.

С 1 сентября 2020 года Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн с дальнейшим увеличением до 6000 грн с 1 января 2021 года и до 6500 грн с 1 июля 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram