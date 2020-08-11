Нацбанк исключил из Госреестра сразу два финансовых учреждения

Решение было принято на заседании НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) исключил из Государственного реестра два финансовых учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Кого исключили из реестра

Как сообщает регулятор, из реестра были исключены ООО "Стокрас" и ООО "ФК" Факторинг систем".

«По результатам рассмотрения обращений ООО "Стокрас" и ООО "ФК" Факторинг систем" Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании принял решение об их исключении из государственного реестра финансовых учреждений», - говорится в сообщении.

Обращения потребителей

Во втором квартале 2020 года Национальный банк Украины получил и обработал около 9,5 тыс. обращений потребителей финансовых услуг, это примерно такое же количество, как и в предыдущем квартале.

Что такое "сплит"

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите». Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля должны были перейти к НБУ, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет заниматься регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

"Сплит" в действии

Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял функции надзора и регулирования рынков небанковских финансовых учреждений от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в рамках принятого закона о «сплите».

В июле 2020 года Нацбанк запустил систему реестров небанковских финучреждений.

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