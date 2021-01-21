По словам Владимира Цыбулько, Гослекслужба разработала и пытается протащить через Кабмин откровенно лоббистский документ

Подзаконные акты, разрабатываемые и принимаемые Кабинетом министров Украины на уровне постановлений либо иных нормативных актов не могут противоречить основным нормам закона либо содержать не предусмотренные запреты и ограничения. Этого не может не знать Гослекслужба, которая пытается откровенно исковеркать главные смысловые постулаты недавно принятого закона о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств.

Как сообщают "Українські новини", на это обращает внимание чиновников Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками украинский политолог Владимир Цыбулько, комментируя опубликованный для общественного обсуждения на сайте Гослекслужбы проект Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)».

Цыбулько утверждает, что предлагаемые Гослекслужбой ограничения при лицензировании операторов интернет-торговли лекарствами де-факто сводят на нет саму идею создания в Украине конкурентного, мобильного, прозрачного рынка, благодаря которому медпрепараты станут максимально доступными для украинцев по ассортименту и цене.

«Сразу бросаются в глаза два откровенно абсурдные предложения Гослекслужбы. Первое - запретить выдавать лицензии на интернет-торговлю тем, кто не торговал лекарствами в течение минимум 2 лет и не имеет на момент лицензирования минимум 10 стационарных аптек. Вторая несусветица – ограничить интернет-торговлю лекарственными средствами территориальными границами каждой конкретной области. Проще говоря, Гослекслужба хочет, чтобы житель, к примеру, Запорожской области не мог купить нужное лекарство в соседней Днепропетровской области, где оно есть в наличии либо стоит более дешево. Кому выгодна такая «интернет-торговля» вполне понятно – исключительно владельцам крупнейших стационарных аптечных сетей, которые в течение десятков лет удерживают контроль над фармацевтическим рынком и не желают терять сверхприбыли. Гослекслужба говорит, что покупать лекарства через интернет можно, но только у владельцев стационарных аптек по завышенным в несколько раз ценам и в пределах предлагаемого ассортимента, выгодного для коммерческих интересов аптекарей, но не всегда эффективных при лечении того или иного заболевания у больных», - считает Цыбулько.

Политолог отметил, что в соответствии с действующим законодательством Украины, подзаконные акты Кабмина не могут противоречить закону. В данном случае налицо совершенно противоположная картина.

«В Законе Украины «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами», принятом 17 сентября 2020 года, и близко нет как положений об ограничении интернет-торговли границами областей, так и норм об обязательном наличии у потенциального лицензиата стационарных аптечных точек. Это свидетельствует лишь о том, что Гослекслужба разработала и пытается протащить через Кабмин откровенно лоббистский документ, который полностью обнулит сам закон», - констатировал Владимир Цыбулько.

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Автор: УНИАН