По состоянию на конец сентября гривневые средства бизнеса выросли на 28% в годовом выражении, населения – на 15%.

Банковская система Украины с 1 января 2020 года существенно снизила уровень неработающих кредитов (NPL) – до 35% на 1 сентября 2021 года, и наибольший эффект показали государственные банки, сократив портфели NPL на 108 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка со ссылкой на итоги заседания Совета финансовой стабильности.

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По данным НБУ, основным инструментом оздоровления портфелей остается списание ранее зарезервированных неработающих активов с одновременным продолжением работы по возврату средств. Государственные банки пока не видят нормативных препятствий со стороны НБУ и правительства для эффективного урегулирования проблемных долгов. В то же время банки ожидают более эффективной защиты своих прав в судах.

Также отмечается, что сейчас продолжается рост депозитной базы банков: по состоянию на конец сентября гривневые средства бизнеса выросли на 28% в годовом выражении, населения – на 15%. Банки активно кредитуют бизнес и население: темпы роста чистых гривневых корпоративных кредитов превышают 40%, рост чистых розничных кредитов в гривне составляет около 30% г/г, в частности, активно развивается ипотечное кредитование.

Неработающие кредиты в Украине:

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7,4 процентных пункта - до 41% с 48,4%.

Автор: Екатерина Жирий