В ГФС рассказали, что правоохранители делали в доме Кличко.

В ходе обысков, которые проводились в рамках уголовного производства по фактам незаконного снабжения и реализации нефтепродуктов, что происходили в том числе и по ул. Б. Хмельницкого в г. Киеве, сотрудниками ГУ ГФС Украины и ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области, при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киев, задокументирована и пресечена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и дальнейшей реализацией товаров топливо-масляной группы с нарушением законодательства и уклонением от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей, что наносило ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице ведомства.

Как известно, в многоэтажном доме на ул. Хмельницкого в центре Киева проживает мэр столицы Виталий Кличко, туда сегодня наведались правоохранители.

Установлено, что в адрес ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Республики Беларусь и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема.

Служебные лица ряда коммерческих обществ, с целью уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители, указывали недостоверные данные относительно химического состава товара, в частности количественного содержания метилового спирта, который существенно занижался, и осуществляли реализацию импортируемой продукции в адрес предприятий с признаками рисков на общую сумму свыше 100 миллионов гривен.

При этом, субъекты хозяйствования производственных мощностей не имеют, по адресам регистрации не находятся, директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо.

Фактически импортируемый товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в топливо-смазочные материалы и реализуется за наличные денежные средства без оформления бухгалтерских документов.

В ходе проведенных обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей была изъята теневая документация, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки, а также изготовленные из них топливо-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.

"ГФС продолжает системную борьбу с теневым рынком горюче-смазочных материалов. С начала года мы имеем весомый результат целенаправленной работы. В рамках уголовных и административных производств из незаконного оборота изъято горючего на сумму 1,1 млрд грн; (в 2 раза больше показателей 2020), прекращено 10 незаконных производств топливно-смазочных материалов и деятельность более 240 незаконных АЗС. ГФС работает на результат - наполнение бюджета нашего государства," - отметил председатель ДФС Вадим Мельник

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Автор: Иван Бойко