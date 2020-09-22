Гетманцев допускает, что повышение минимальной зарплаты в Украине до 6,5 тыс. грн в 2021 году окажет давление на инфляцию.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускает, что повышение минимальной зарплаты в Украине до 6,5 тыс. грн в 2021 году окажет давление на инфляцию, что, в свою очередь, сделает кредитные ресурсы в Украине менее доступными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-трансляции форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти».

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Насколько реальны цифры

«6,5 тыс., чтобы не обидеть Министерство финансов, - это сумма, которая подлежит обсуждению. По нашим подсчетам, 5,8 тыс. - 6 тыс. грн - это максимально, что мы можем себе позволить в следующем году. Речь идет не только о нагрузке на бизнес, хотя это первый аргумент, речь идет еще и о давлении на инфляцию, оно тоже будет», - сказал он.

Удар по кредитованию

Гетманцев отметил, что установление минимальной зарплаты в Украине на уровне 6,5 тыс. грн необходимо пересмотреть, поскольку инфляция, в свою очередь, окажет негативное влияние на кредитование в Украине, которое в последнее время стало более доступным.

«Давление на инфляцию будет, а мы с вами боремся за кредитные ресурсы низкой стоимости, и очень много для этого сделали. Этого нельзя не замечать, мы уже имеем самый дешевый кредитный ресурс за много лет. Поэтому тут есть вопрос, и мы должны его продискутировать», - добавил он.

Повышение минимальной зарплаты в Украине

Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5000 грн с 1 сентября.

В 2021 году минимальную зарплату планируют повысить до 6500 грн в два этапа.

1 сентября 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запланированный в 2021 году рост минимальной зарплаты до 6500 грн не приведет к значительному росту цен.

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Автор: Анна Бредихина