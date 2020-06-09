ФРУ озвучила риски введения второго уровня пенсионной системы в нынешнем виде

Федерация работодателей Украины выступила с открытым обращением относительно рисков внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы).

По данным федерации, от внедрения системы пострадают легальные работодатели, которые честно платят налоги, теряют свою конкурентоспособность под постоянно растущей фискальной нагрузкой. А те, кто решил работать "в черную" или "в серую", получают сверхприбыли. Об этом сообщает "112 канал".

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"Неуклюжие попытки контролирующих органов бороться с "теневиками" обычно заканчиваются усилением проверок и санкциями именно к легальным работодателям за незначительные нарушения. Это замкнутый круг", говорится в обращении.

В письме также говорится, что создание пенсионной системы второго уровня не решит существующих проблем и трудностей, которые возникли перед государственной пенсионной системой в Украине.

"Напротив, в других странах системы второго уровня сталкиваются с теми же проблемами неформальности, уклонение от уплаты взносов и низкого уровня охвата. Разница заключается в том, что в частной системе последствия этих проблем полностью "падут на плечи" плательщиков взносов (работников и работодателей), в то время как государственная пенсионная система содержит определенный перераспределительный механизм, который смягчает резкий влияние данных последствий", пишут авторы.

Единственным выгодоприобретателем от введения подобной системы – будут компании рынка финансовых услуг.

"Представители последних (компании рынка финансовых услуг – Ред.) активно лоббируют этот проект, поскольку являются его единственными гарантированными бенефициарами. Но их интересы не всегда совпадают с интересами государства, работников, работодателей и, наконец, пенсионеров. При этом с работников и работодателей хотят дополнительно к ЕСВ и НДФЛ собирать до второго уровня пенсионной системы около 100 млрд гривен в год только на первом этапе, с постепенным увеличением взносов", говорится в письме.

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