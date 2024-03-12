Текущая кредитная политика Европейского инвестиционного банка пока исключает кредитование военных проектов.

Лидеры Европейского Союза поддерживают изменение кредитной политики Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) относительно возможности европейского кредитора финансировать оборонные проекты.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в проекте выводов саммита лидеров ЕС, который ожидается на следующей неделе. Отмечается, что ранее исполнительная комиссия призвала ЕИБ изменить свою кредитную политику. Сейчас она прямо исключает кредитование чисто военных проектов. Это решение может помочь Европе нарастить свое оборонное производство после вторжения России в Украину.

Впрочем, некоторые правительства ЕС обеспокоены тем, что финансирование обороны может повредить кредитному рейтингу Европейского инвестиционного банка и не решит проблему, которая, по их словам, заключается не в отсутствии финансирования, а в долгосрочных контрактах.

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"Повышение оборонной готовности будет способствовать укреплению суверенитета Союза и потребует дополнительных усилий для улучшения доступа европейской оборонной промышленности к государственному и частному финансированию, в частности через Европейский инвестиционный банк, среди прочего, путем пересмотра определения товаров двойного использования и политики кредитования оборонной промышленности", - говорится в проекте выводов.

Обороноспособность Европы - что известно

В феврале министр обороны Рустем Умеров заявил, что Запад не выполнил 50% обязательств по своевременной поставке оружия Украине.

В марте сообщалось, что Россия производит почти втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа. В целом РФ производит около 250 тысяч боеприпасов в месяц и около 3 миллионов в год. При этом США и Европа в совокупности способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Украине.

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