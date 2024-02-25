Министр уточнил, как задержка влияет на ситуацию на фронте.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, как задержка поставок западного вооружения влияет на ситуацию на фронте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр высказался во время выступления на форуме "Украина. Год 2024". В частности, он ответил на вопрос, насколько на фронт влияет отсутствие истребителей F-16 и уточнил, что Запад не выполнил 50% обязательств по своевременным поставкам оружия Украине.

"С тех пор, как ситуация на фронте является динамичной, сейчас обязательство не является выполнением доставок. 50% обязательств не выполняются по своевременной поставке", - сказал Умеров.

По его словам, такие задержки в помощи партнеров приводят к потере людей и территорий. "Это война, когда силы союзников должны делать доставки вовремя", - заявил Умеров.

В то же время он сказал, что Украине удалось одержать победу над российскими оккупационными силами на севере, нанести поражение россиянам в Черном море, и это делается без преимущества в воздушном пространстве.

"Конечно, все платформы, которые нам будут поставлять, являются важными, особенно, если они вооружены и соответствуют высокому уровню", - отметил Умеров.

По его словам, любые системы вооружения должны соответствовать тому, способны ли они помочь Украине нанести поражение российским воздушным силам.

"Я не собираюсь говорить о деталях, но у нас есть план. Мы работаем в соответствии с планом. Мы делаем все возможное и невозможное, но без своевременных поставок, ситуация становится сложнее для нас", - сказал министр обороны.

Украине снова озвучили другие сроки передачи F-16

В прошлом году звучало, что многоцелевые истребители F-16 должны быть в Украине в начале весны. Сейчас уже речь идет об июне. Последний раз об упомянутом сроке говорил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Также в Евросоюзе окончательно выполнят передачу Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца года, а не до марта, как изначально планировалось. Накануне министр Кулеба говорил, что ЕС говорит лишь о поставка 170 тысяч снарядов до конца следующего месяца.

Аналитики говорят, что подобного количества ВСУ хватит только на месяц. Об этом высказывался военно-политический обозреватель Коваленко.

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