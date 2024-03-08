Украина находится на пути выполнения условий, чтобы ЕС рекомендовал государствам-членам приступить к принятию рамочного соглашения.

Евросоюз планирует уже на следующей неделе предложить переговорные рамки для вступления Украины, поскольку Киев стремится ускорить свою интеграцию в блок, которую поддерживает большинство украинцев. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в рамках визита в Киев, пишет Bloomberg.

По словам политика, исполнительная власть ЕС будет рекомендовать государствам-членам приступить к принятию рамочного соглашения после того, как Украина выполнит все оставшиеся условия.

"Уже есть очень хороший прогресс, поэтому это не должно создать никаких существенных задержек", – отметил Домбровскис.

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Отмечается, что лидеры ЕС согласились начать переговоры о членстве с Украиной в декабре. Перед началом более формального переговорного процесса Украине было предложено выполнить несколько дополнительных условий, связанных с ее заявкой на членство.

ЕС поставил перед Киевом ряд задач в таких сферах, как судебная реформа, лоббирование и права меньшинств. Украинский парламент принял некоторые из необходимых законов, хотя есть еще несколько нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать.

Даже если страны-члены ЕС дадут зеленый свет, переговоры будут длиться годами, поскольку путь к членству является долгим и сложным. Хорватия была последней страной, которая присоединилась к блоку, и ее заявка длилась 10 лет, прежде чем ее официально приняли в 2013 году, пишет Bloomberg.

Сотрудничество Украины с ЕС

Главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

8 марта исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро Украина получит в марте, а второй в размере 1,5 млрд евро – в апреле.

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