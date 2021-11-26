На Банковой заявили, что "это является прямым следствием связи крупного бизнеса с политикой".

Евробонды компании ДТЭК упали после слов президента Владимира Зеленского о втягивании Рината Ахметова в подготовку госпереворота в Украине.

В частности, сегодня, 26 ноября, евробонды потеряли более 11% своей стоимости, сообщает ZN.ua.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП отметил, что "это прямое следствие того, что связь большого бизнеса с политикой. Любые опасные политические ставки крупных бизнесменов могут крайне негативно отразиться на бизнес-активах таких бизнесменов и бизнес-амбициях".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" президент Владимир Зеленский заявил, что между определенными представителями Украины и России обсуждается привлечение бизнесмена Рината Ахметова к осуществлению государственного переворота в Украине.

По словам президента, подтверждением этой информации являются аудиозаписи этих разговоров. Глава государства пригласил Ахметова прийти в ОП, чтобы прослушать эти аудиозаписи, на которых звучит его фамилия.

Зеленский подчеркнул, что голоса Ахметова на этих записях нет.

Сам Ахметов ответил на заявления президента Владимира Зеленского о втягивании в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью". Олигарх отметил, что его позиция однозначна - "независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом".

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Автор: Александр Топчий