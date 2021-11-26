Олигарх отметил, что его позиция однозначна - "независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом".

Олигарх Ринат Ахметов ответил на заявления президента Владимира Зеленского о втягивании в войну и госпереворот, назвав это "сплошной ложью".

Соответсвующее заявление обнародовала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова на своей странице в Facebook.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной – независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - идет речь в заявлении олигарха.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" президент Владимир Зеленский заявил, что между определенными представителями Украины и России обсуждается привлечение бизнесмена Рината Ахметова к осуществлению государственного переворота в Украине.

По словам президента, подтверждением этой информации являются аудиозаписи этих разговоров. Глава государства пригласил Ахметова прийти в ОП, чтобы прослушать эти аудиозаписи, на которых звучит его фамилия.

Зеленский подчеркнул, что голоса Ахметова на этих записях нет.

Справка УНИАН. Ринат Ахметов - украинский предприниматель и политик. Самый богатый человек Украины. Владелец нескольких компаний.

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Автор: Виктория Гордиенко