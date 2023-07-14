Продать доллар в среднем можно по курсу 36,80 грн, евро - 40,90 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 14 июля, укрепился на 2 копейки – до 37,33 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны ослабился на 20 копеек и составляет 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за доллар, евро – 40,90 грн за евро.

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Курс валют в Украине - чего ждать на следующей неделе

Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара в "ПриватБанке" 13 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера подорожал на 25 копеек – до 41,25 грн/евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение следующей недели стоит ожидать достаточно стабильную и прогнозируемую ситуацию: курсовые колебания будут происходить в пределах новых "коридоров": 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

По словам эксперта, к факторам, которые будут формировать курсы валют, как и в течение последнего времени, относятся огромные объемы макрофинансовой помощи со стороны ЕС, США, ряда других стран, а также МВФ и развитие экономики Украины. Также среди этих факторов - поступление валюты за экспорт, ведь несмотря на действия страны-агрессора, Украина все же прилагает большие усилия, чтобы экспорт не только не сокращался, но и увеличивался.

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