Разница между официальным и наличным курсами сохранится на уровне от 0,5% до 1%.

На следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет подобной прошлогодней: наличный курс будет находиться в новых условных пределах 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

Как сообщил в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, разница между курсом покупки и продажи сохранится в диапазоне 0,15-0,25 грн, а текущие (ежедневные) колебания будут в рамках 0,1-0,3 грн. Таким образом, разница между официальным и наличным курсами сохранится на "расстоянии касания" - от 0,5% до 1%.

"Лучшим свидетельством дальнейшей стабильности на валютном рынке являются планы НБУ по снижению учетной ставки с 25% до 24-23%, а также стратегия постепенной либерализации валютного рынка (возврат к инфляционному таргетированию, возврат к плавающему курсу и т.д.). На наш взгляд, в перспективе ближайших 1,5-2 месяцев стоит ожидать дальнейшие шаги на сближение наличного курса с официальным", - сказал Лесовой.

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По словам эксперта, к факторам, которые будут формировать курсы валют, как и в течение последнего времени, относятся огромные объемы макрофинансовой помощи со стороны ЕС, США, ряда других стран, а также МВФ и развитие экономики Украины (в частности развитие малого и среднего бизнеса благодаря льготному кредитованию "5-7-9").

Также среди этих факторов - поступление валюты за экспорт (несмотря на действия страны-агрессора, Украина все же прилагает большие усилия, чтобы экспорт не только не сокращался, но и увеличивался) и эффективные действия ВСУ по освобождению украинских территорий (этот фактор не является главным для валютного рынка, но он сильно влияет на настроения граждан).

"Таким образом, в течение следующей недели стоит ожидать достаточно стабильную и прогнозируемую ситуацию: курсовые колебания будут происходить в пределах новых "коридоров": 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро", - резюмировал Лесовой.

Ситуация на валютном рынке Украины

Как сообщал УНИАН, в течение июня 2023 года украинцы продавали валюты больше, чем покупали. Такая тенденция зафиксирована впервые с июля прошлого года.

За первую неделю июля наличный курс гривны усилился еще на 0,1% до 36,6-37,4 грн/долл. С начала года укрепление гривны уже составляет примерно 8,3%.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" 12 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

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