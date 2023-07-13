Американскую валюту можно продать по курсу 36,60 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 13 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 25 копеек – до 41,25 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро-40,25 грн/евро.

Что происходит на валютном рынке

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет подобной прошлогодней: наличный курс будет находиться в новых условных пределах 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро. Об этом сказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Видео дня

Разница между курсом покупки и продажи сохранится в диапазоне 0,15-0,25 грн, а текущие (ежедневные) колебания будут в рамках 0,1-0,3 грн. Таким образом, разница между официальным и наличным курсами сохранится на "расстоянии касания" - от 0,5% до 1%.

Вас также могут заинтересовать новости: