С начала российского вторжения США выделили Украине более $60 миллиардов, в эту сумму входит более $43 миллиардов военной помощи.

Спустя более чем полтора года после начала российского вторжения в Украину общественная поддержка финансирования войны в США колеблется, особенно среди республиканцев.

Как говорится в материале The Washington Post, в последнее время некоторые крайне правые члены Республиканской партии в Палате представителей выступают против направления дополнительной помощи Украине, и в сентябре сделали это центральным вопросом в переговорах по законопроекту о расходах правительства США.

На следующий день после того, как Россия вторглась в Украину, президент Байден санкционировал пакет военной помощи в размере 350 миллионов долларов. В него входили стрелковое оружие и боеприпасы, а также бронежилеты и снаряжение для защитников Украины на передовой.

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Через шесть месяцев после начала войны Пентагон пообещал предоставить самый большой транш помощи в области безопасности, что представляло собой "начало контрактного процесса по предоставлению Украине дополнительных приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать, что Украина сможет продолжать защищать себя", - заявили в Министерстве обороны.

Финансирование включало в себя вооружение, обучение, медикаменты, генераторы и восстановление. Эксперты рассматривали эту сумму как огромную инвестицию в союзника США, невиданную со времен Второй мировой войны.

"Это запредельные цифры", — сказал Майкл О’Хэнлон, старший научный сотрудник Брукингского института. Он сравнил эти цифры с обязательствами США перед европейскими странами в конце Второй мировой войны. План Маршалла с поправкой на инфляцию составил около 150 миллиардов долларов за три года.

В августе Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительную помощь Украине на сумму более 20 миллиардов долларов, но сейчас это финансирование находится под угрозой. Если Конгрессу не удастся согласовать законопроект о бюджете, приостановка работы правительства США также приведет к прекращению финансирования Украины. Некоторые консервативные законодатели-республиканцы также предупредили, что они будут голосовать против любого законопроекта, который включает помощь Киеву.

По мере того, как конфликт затягивается, общественная поддержка финансирования войны в США колеблется. Июньский опрос исследовательского центра Pew показал, что 44 процента республиканцев заявили, что Соединенные Штаты оказывают слишком большую помощь Украине. Это стало темой для разговоров среди некоторых кандидатов в Сенат от Республиканской партии, а также среди некоторых претендентов на пост президента от партии.

"Мы могли бы делать это вечно. Это экономически неустойчиво. Но это, вероятно, политически неустойчиво", — сказал О’Хэнлон о таком уровне финансирования и поддержки Украины.

Война в Украине и помощь США

В июле 2023 года США выделили новый пакет военной помощи Украине. Общая стоимость пакета составляет 400 миллионов долларов.

В августе 2023 года посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине более остро, чем когда-либо.

The Washington Post писал о том, что по состоянию на 6 августа 2023 года общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд.

23 сентября 2023 года США назначили группу, которая будет контролировать предоставленную Украине военную помощь. Команду возглавит генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

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