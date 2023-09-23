Команду возглавит генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. Офис генерального инспектора Министерства обороны США объявил о назначении ведущего контролера американской помощи, которая поступает в Украину – им стал генеральный инспектор ведомства Роберт Сторч. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального инспектора Пентагона.

С 18 октября Сторч будет занимать должность ведущего генерального инспектора операции "Атлантическая решимость", объявленной США в 2014 году для укрепления альянса НАТО в связи с военными действиями России в Украине.

На этой должности назначенный инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию "с целью обеспечения всестороннего и эффективного надзора" с помощью США в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Роберт Сторч будет находиться непосредственно в Украине – что произойдет впервые с февраля 2022 года – и будет руководить на месте группой по мониторингу американской помощи Киеву в сфере безопасности.

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Помощь Украине от США

Не все в Киеве уверены в помощи США и в том, что она будет предоставляться всегда, поскольку "некоторые люди" в Штатах уже достаточно скептичны. Такjt заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что обеспечение помощи со стороны партнеров - это постоянная работа, а сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине более остро, чем когда-либо.

По состоянию на 6 августа 2023 года общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 миллиарда. Подобной "инвестиции в союзника" в США не было со времен плана Маршалла. $43,1 млрд - это военная помощь, $20,5 млрд - доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд - гуманитарная помощь.

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