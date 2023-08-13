Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине более остро, чем когда-либо.

Не все в Киеве уверены в помощи США и в том, что она будет предоставляться всегда, так как "некоторые люди" в Штатах уже достаточно скептичны.

Как сообщает Huffington Post, такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что обеспечение помощи со стороны партнеров - это постоянная работа, а сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине более остро, чем когда-либо.

"Мы поддерживаем прозрачность и подотчетность. Какие бы дополнительные меры ни придумали ваши люди, мы открыты и готовы", - заявила посол, отметив, что Украина открыта для более тщательного изучения помощи.

Видео дня

Как говорится в материале, "вопрос о том, как контролировать миллиарды, направляемые в Украину, стал главным вопросом на переговорах в Конгрессе по поводу ежегодного законопроекта об оборонной политике Пентагона в прошлом месяце".

Маркарова отметила, что у правительства США уже есть три наблюдателя, которые отслеживают ранее одобренную помощь Украине на сумму более 75 миллиардов долларов в Министерстве обороны, Государственном департаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID).

"Эти офисы выполняют исключительную работу", - заявила Маркарова, отметив, что три инспектора сказали законодателям на мартовских слушаниях, что они не нашли доказательств массового неправомерного использования помощи США Украине, тем не менее, они признали, что трудно учитывать американские средства, осуществляя то, что генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч назвал "надзором на скорости войны".

Маракова признала исторические проблемы Украины с коррупцией, однако заявила, нельзя ставить под угрозу западную помощь.

"Наше гражданское общество активно следит за тем, на что мы тратим наши деньги, и, поверьте, их критерии в отношении партнерской поддержки еще более жесткие", — сказала посол, отметив, что "некоторые люди в США скептичны".

Война в Украине и помощь США

США с начала полномасштабной войны помогают Украине финансово и оружием.

В конце июля 2023 года в пакет помощи вошло вооружение, которое оценили в 400 миллионов долларов.

При этом лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Штаты должны ускорить поставки военной помощи Украине.

По состоянию на 6 августа 2023 года общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 миллиарда. Подобной "инвестиции в союзника" в США не было со времен плана Маршалла.

$43,1 млрд - это военная помощь, $20,5 млрд - доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд - гуманитарная помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: