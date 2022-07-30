Экспорт золота начался через несколько дней после начала войны.

Журналисты-расследователи выяснили, что российские самолеты тайно контрабандой вывозят незаконно добытое в Судане золото. Деньги идут на финансирование войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что через несколько дней после нападения РФ на Украину российский грузовой самолет незаконно вывез из столицы Судана около тонны золота. Его спрятали под коробками с печеньем.

Всего известно о как минимум 16 вылетах российских самолетов с контрабандой золота.

Взамен на золото Москва оказала политическую и военную поддержку все более непопулярному военному руководству Судана, которое жестоко подавляет демократическое движение в стране.

Бывшие и нынешние официальные лица США рассказали, что Россия поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, в результате которого было свергнуто переходное гражданское правительство.

"Мы давно знаем, что Россия эксплуатирует природные ресурсы Судана. Чтобы сохранить доступ к этим ресурсам, Россия поощряла военный переворот. Поскольку остальной мир сомкнулся вокруг, они многое выиграют от этих отношений с суданскими генералами и от помощи генералам оставаться у власти", - рассказал один из источников.

Добавляется, что за схемой экспорта золота стоит российский олигарх Евгений Пригожин.

Как ранее сообщал УНИАН, Европа больше не будет покупать российское золото. Это связано с новым пакетом антироссийских санкций.

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