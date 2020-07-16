Евросоюз выделит Украине более 100 миллионов евро на реформы и поддержку бизнеса

Финансирование предоставляется в рамках пакета помощи Евросоюза Украине

Европейский Союз предоставляет Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса, проведение реформ и преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает правительственный портал.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Еврокомиссией на финансирование новых программ помощи ЕС для Украины на 105 млн евро.

На что пойдут деньги

В частности, это финансирование предоставляется в рамках пакета помощи Евросоюза Украине, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19.

«Помощь от Европейского Союза будет направлена на ряд направлений - от усиления возможностей органов и предоставления экспертных консультаций по проведению реформ, до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий. Воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения», - заявила Стефанишина.

Так, 60 млн евро будет выделено на программу технического сотрудничества в 2020 году для повышения действенности органов власти в проведении реформы по Соглашению об ассоциации. В частности министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ. Программа также позволит улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и др.

Также 25 млн евро будут направлены на реализацию программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Благодаря программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли. Кроме того, программа позволит усовершенствовать управление ресурсами в рыбном и лесном хозяйствах.

Еще 20 млн евро будет выделено на программу «EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине». Эта программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развитие бизнеса на уровне местных громад, а также усовершенствование экономической политики в этой сфере в соответствии с лучшими международными практиками.

Сколько выделили раньше

30 марта 2020 года стало известно, что Европейский Союз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом.

В апреле 2020 года стало известно о том, что Европейский Союз выделит Украине более 190 млн евро для удовлетворения неотложных потребностей в связи с пандемией коронавируса.

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