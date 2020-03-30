Евросоюз выделяет Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

ЕС будет поддерживать Украину, чтобы облегчить влияние распространения коронавируса.

Европейский Союз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Представительства Европейского Союза в Украине.

"Украина, которая продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны, незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также подверглась негативному влиянию пандемии во всех сферах жизнедеятельности. Европейский Союз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений", - говорится в сообщении.

Евросоюз "продолжит поддерживать Украину в этом невиданном кризисе, чтобы облегчить ее влияние на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства в целом".

Первый пакет поддержки для Украины составляет около 80 млн евро.

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Представляя эти меры, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи заявил: «Мы помогаем Украине в эти чрезвычайно тяжелые времена. Благодаря этому пакету поддержки мы стремимся спасти жизни и укрепить устойчивость общества. Мы поддерживаем реагирование Украины на резкий рост потребностей в области здравоохранения и социальной помощи, а также необходимость защиты бизнеса и рабочих мест. Мы знаем, что нам нужно быстро и эффективно действовать для усиления государственных и общественных действий».

Общее финансирование, привлеченное на меры по противодействию распространению коронавируса, составляет 140 млн евро для стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина), значительная часть которых предназначена Украине.